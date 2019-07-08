Хабаровск, , 07:09 — REGNUM

Выступая с докладом на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ, министр Александр Козлов заявил, что для полноценного развития ДФО, для прекращения оттока населения из макрорегиона необходимо, чтобы дальневосточники начали зарабатывать в 2−3 раза больше, чем сейчас. В качестве примера министр привел строительство Байкало-Амурской магистрали в советское время, когда на Дальний Восток люди ехали за высокими заработками. С утверждением главы Минвостокразвития согласен кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич. При этом эксперт полагает, что необходимо тотальное сокращение бюрократического аппарата, а также серьёзное сокращение расходов на него, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Совершенно правильную мысль высказал министр. С этим спорить невозможно. Наличие большого количества состоятельных, обеспеченных людей делает состоятельным и успешным государство. А когда есть один богатый помещик и сто тысяч нищих крестьян, которым хлеба не на что купить, — мы это уже проходили и помним, чем все это закончилось. Но есть очень серьёзная проблема. Она заключается в том, что у нас, на Дальнем Востоке, да и не только, высокие зарплаты сосредоточены на госслужбе. Это Минвостокразвития, это всевозможные корпорации развития, агентства, фонды и прочее, прочее… Там работают сотни или тысячи чиновников, всем им платит зарплату государство, то есть — налогоплательщики. И это очень плохо. Потому, что потребительские модели чиновников очень отличаются от потребительских моделей рабочей аристократии и малого бизнеса. Вот, недавно, была новость, что у зампреда ЦБ РФ недвижимость за границей. А человек, у которого малый бизнес во Владивостоке, у него, преимущественно, и недвижимость будет здесь же. Рабочий, который хорошо зарабатывает, будет свои деньги тратить здесь, в своей стране, а не вывозить их за рубеж. Это классовые свойства — чиновник свои сверхвысокие доходы всегда будет стремиться вывести из страны. Поэтому для того, чтобы реализовать то, что на коллегии озвучил глава Минвостокразвития, нужно взять максимальный курс на дебюрократизацию. Нужно сократить не менее 80% руководящего состава всех государственных институтов развития, зато увеличить численность и доходы чиновников, работающих на местах. Потому что в тех же районных администрациях дефицит кадров. Там днём с огнём не найти качественных специалистов именно из-за низких доходов. У нас фактически получилась сейчас ситуация, когда очень не хватает солдат, зато огромный переизбыток генералов», — считает Максим Кривелевич.

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В теории всё выглядит красиво: сократить не в меру раздутый бюрократический аппарат, увеличить заработки тех, кто производит продукт, вообще — увеличить доходы простых дальневосточников. Но как это сделать? Яркий пример — Камчатка. Там каждый 66-й трудоспособный житель либо чиновник, либо силовик. Зато острейший дефицит врачей, учителей, строителей и даже, во флотском, морском регионе — моряков. У силовиков и чиновников огромные зарплаты. Они и дают «красивую» среднюю картинку. Но обычные люди, те же врачи, учителя, строители и прочие живут бедно, их доходы пожирает «коммуналка» — самая дорогая в стране. У простых камчатцев маленькие пенсии, на которые на полуострове, где килограмм помидоров стоит порядка 900 рублей, просто не выжить. Зато у чиновников и депутатов зарплаты и пенсии высокие. Когда простые камчатцы митинговали против повышения пенсионного возраста, власти собрались и приняли региональный закон, обеспечив себе безбедную старость: региональную доплату к пенсии свыше 100 тыс. рублей. Захочет ли такая власть сокращать сама себя и уж тем более — урезать себе всевозможные выплаты, зарплаты, доплаты и прочие льготы?

Максим Кривелевич «А у власти нет иного выхода. Чудовищная бюрократическая пирамида, созданная в нашей стране, должна быть перевернута в нормальное положение: с ног на голову. Необходимо сократить огромное число начальников «наверху» и спустить их вниз, на землю. Необходимо прекратить порочную практику сверхкомпенсаций чиновников — всех этих доплат к пенсиям, номеров в отелях за полтора миллиона в сутки, полётов в регионы на частных джетах. Понятно, что президент в любой стране летает на отдельном самолёте по соображениям безопасности, или министр обороны. Но когда какой-то чиновник, отвечающий за развитие чего-то, пользуется такими же привилегиями, живёт в президентских люксах и прочее — это путь к катастрофе. Они просто проедают бюджет впустую. Они привыкают к барской жизни, им уже просто не нужно ничего развивать в стране — им и так хорошо. Профессия чиновника должна перестать быть элитарной. Чиновничество в России вообще должно перестать быть кастой привилегированных, оно должно начать выполнять свою единственную функцию: работать на благо граждан, на благо страны. Другого пути нет».

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Пока чиновники самосокращаться не хотят. И сократят вроде одну-другую структуру, но на её месте появляется три новых. Не снижаются и заработки у московских чиновников, отвечающих за развитие ДФО, если судить по их налоговым декларациям. А для народа появляются глупейшие программы «по борьбе с бедностью» и подобные. На Сахалине чиновники, чтобы «победить бедность», придумали выдавать малоимущим приставки для приёма цифрового телевидения, а сумму, потраченную на это, включать в доходы бедняков — таким образом бедных на островах стало меньше.

Впрочем, Максим Кривелевич убежден, что ситуация, пусть очень медленно, но будет меняться.

Максим Кривелевич «Люди перестают просить и начинают требовать. И будут требовать и добиваться достойной жизни. Общество подошло к критической точке, и ситуация сегодня такова, что хуже уже просто нельзя. Необходимо только улучшать и менять. Люди будут требовать и власть вынуждена будет их слушать и слышать».

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Как сообщало ИА REGNUM, выступая на коллегии Минвостокразвития, глава ведомства Александр Козлов заявил, что дальневосточники должны зарабатывать в 2−3 раза больше. Это вызвало дискуссию в обществе. В социальных сетях люди выражают недоверие к словам министра, полагая, что сказано это было «для красного словца».

За 7 лет деятельности Минвостокразвития РФ ситуация в ДФО не улучшилась — отток населения не удалось прекратить, он, напротив, нарастает, несмотря на бессчетное количество московских структур, созданных именно для развития макрорегиона. Многочисленные корпорации, фонды, агентства квартируют в дорогих офисах, закупают для своих нужд дорогую мебель, проводят дорогие форумы, презентации и прочие «глянцевые» мероприятия, а Дальний Восток при этом остаётся в нижних строчках рейтингов по всем жизненно важным показателям: строительству дорог, жилья, продолжительности жизни. Зато лидирует по количеству бедных.

Проблема характерна для всей страны, просто в ДФО она острее в силу того, что регион самый удаленный, самый холодный и по-прежнему самый неразвитый.

Анализируя безбедную жизнь нашего чиновничества, писатель, журналист и постоянный автор ИА REGNUM Платон Беседин сравнил их жизнь с «пиром во время чумы», высказав мнение, что «чиновничья каста» сначала «сожрет народ, а потом — сама себя».