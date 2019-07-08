Нерюнгри, Якутия, , 05:10 — REGNUM

Власти Якутии на совещании в Нерюнгри с руководством Минтранса России обсудили проблемы реконструкции аэропортов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Все работы в аэропортах проводятся за счёт средств федерального бюджета.

Северный аэропорт (cc) Kirill Skurikhin

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В обсуждении вопросов по ремонту аэропортов участвовали глава Якутии Айсен Николаева, помощник президента России Игорь Левитин и министр транспорта России Евгений Дитрих.

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«В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года должны быть реконструированы 16 северных аэропортов — 15 аэропортов в Якутии и Сеймчана в Магаданской области. В 2018 году в рамках программы были реконструированы три аэропорта Якутии: в Тикси, Саккырыре и Чокурдахе. В нынешнем году планируется реконструкция аэропортов в Жиганске, Олёкминске и Нерюнгри», — пояснили в пресс-службе.

Именно в Нерюнгри ожидается масштабная реконструкция. В аэропорту восстановят взлётно-посадочную полосу и инфраструктуру, запланировано на эти цели 7,4 млрд рублей. На реконструкцию аэропорта в Жиганске заложено 1,7 млрд, в Олёкминске — 2,7 млрд рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года руководство предприятия «Аэропорты Севера» озвучивало, что ещё не получило денег на запланированную реконструкцию аэропортов и опасалось, что в суровых климатических условиях могут не успеть освоить средства и объекты вовремя сданы не будут.

«Если деньги выделят в середине-конце марта, контракт будет заключен не раньше июня, — говорил генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера» Вадим Волков. —А строительные работы начнутся ещё позже. Средства, выделенные на этот год, точно не будут освоены в полном объёме».

Так и случилось. В июне на сайте госзакупок прошли торги на реконструкцию аэропортов Жиганска, Олёкминска, Нерюнгри в Якутии и Сеймчана на Колыме. Суммарная начальная стоимость четырёх контрактов составляет 12,8 млрд рублей.