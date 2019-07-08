8 июля 2019 | Время чтения 6 мин

ИА REGNUM представляет обзор наиболее значимых событий транспортно-транзитной отрасли России и приграничных стран с 1 по 7 июля

Анна Мейзер, , 01:15 — REGNUM

«Российские железные дороги» отчитались о результатах работы в первые шесть месяцев 2019 года. По результатам июня погрузка на железных дорогах снизилась на 5,4%, а за всё первое полугодие — на 1,5%. Как отмечает газета «Коммерсантъ», последний раз такое резкое падение погрузки, как в июне, был зафиксировано в конце 2012 года, когда начали проявляться первые признаки стагнации экономики.

Грузовой состав с цистернами Rzd.ru

Наибольшее снижение отмечается по погрузке угля — в первый летний месяц объемы упали на 7% до 27,6 млн тонн. Также сильный спад зафиксирован по перевалке зерна — снижение на 63% до 0,7 млн тонн.

При этом на этой неделе также появилась информация об идее РЖД нарастить объемы перевозок примерно на 1 млн тонн до декабря за счет продуктов питания. Телеграммами от 24 и 26 июня РЖД разрешили перевозить молоко и сливки (ультрапастеризованные), пиво, вина, соки, кондитерские жиры, маргарины и ряд других продуктов питания в универсальных крытых вагонах и контейнерах, то есть без соблюдения температурного режима. Согласно документу, такие перевозки будут допустимы до 8 декабря 2019 года — до даты официального вступления в силу новых нормативов по перевозкам скоропортящихся грузов.

Несмотря на то, что мера считается временной, а товары, перечисленные в телеграмме, входят в список продуктов длительного хранения, ряд экспертов и участников рынка уже выразили обеспокоенность тем, как новые правила перевозки скажутся на качестве продукции, перевозимой по железной дороге.

«По новым правилам перевозок, которые вступят в декабре, то, что разрешили в телеграммах, делать будет нельзя. Также перевозка продуктов питания в обычных крытых вагонах не допускается и в рамках текущих правил», — отметил в комментарии ИА REGNUM председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Таким образом, телеграммы монополии входят в противоречие с нормативами по перевозкам, утвержденными Минтрансом, отмечает эксперт.

Погрузка угля в угольном терминале Rzd.ru

Очередной хаб — теперь на юге

Новая портовая экономическая зона в Астраханской области станет частью международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Об этом заявил в интервью ТАСС врио губернатора Игорь Бабушкин.

По его словам, в порту будет создан крупнейший на юге России контейнерный хаб, через который будут проходить грузы из Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Африки, стран Ближнего Востока в Европу и обратно. Речь идет о 17−25 млн тонн в год.

Как еще в мае заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области, на территории морского порта Оля в Астраханской области планируется организовать особую экономическую зону. Таким образом планируется поддержать развитие портовой инфраструктуры в Астраханской области.

Напомним, что в конце июня российское правительство утвердило план реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне. В документе говорится о модернизации имеющихся портовых мощностей на Каспии, а также о строительстве нового морского порта в Каспийске (республика Дагестан). Сопутствующей задачей выступает развитие автомобильных и железнодорожных подходов к портам.

Предполагается, что при реализации проекта к 2030 году контейнерооборот российских портов Каспийского региона составил порядка 265 тыс. TEUs в год. В целом объем перевалки сухих грузов к этому моменту должен вырасти до 14 млн тонн — для сравнения, по итогам 2018 года показатель составил 2,6 млн тонн.

Контейнерный поезд Rzd.ru

Кремль опять захватывает Литву?

Кремль «захватывает» Литву через бизнес, в частности через транспортную отрасль. К таким выводам пришел по результатам исследования «Литовские железные дороги: атака с Востока» старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс, пишет Delfi.

«Национальной безопасности Литвы угрожает не только геоэкономическая и геополитическая экспансия Кремля, но и неизбежно связанные с этой политикой путинского режима преступления: коррупция, отмывание денег, мафиозная деятельность и прямое воздействие на внутреннюю политику», — заявил он.

Исследование было проведено на базе открытых данных о связях балтийских бизнесменов с Россией.

Эксперт особенно подчеркнул, что тема «российской геополитической экспансии через использование транспортной инфраструктуры» странным образом до сих пор не попадала в повестку национальной безопасности Литвы. По словам Лауринавичюса, это связано «с отсутствием политической воли «сломать систему» и несерьезным отношением к подобного рода угрозам», цитирует эксперта издание.

Выходом из ситуации Лауринавичюс видит подготовку стратегии, как постепенно уменьшить, а в дальнейшем и полностью прекратить российское влияние на железнодорожную отрасль в целом и «Литовских железных дорогах» в частности.

«Литва все больше напоминает эдакую «страну-инвалида». Она не может существовать без «российской агрессии». В любой отрасли Литва старается найти «руку Кремля» и неважно, что железнодорожная сеть Литвы интересна России только в отношении транзита в Калининград, и то в малой степени. Для литовских политиков и «аналитиков» важно провозгласить «экспансию России» для получения дополнительных средств на защиту от этой мифической экспансии. Опровергать это бессмысленно, оппонировать этому бреду бесперспективно. Поэтому пусть литовские «аналитики» считают, что это так, чем больше они потратят деньги на «защиту от Росиии», тем России это будет выгоднее», — считает заместитель главного редактора ИА REGNUMИгорь Павловский.

Церемония закладки белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень»

Прибалтика рвется за китайским транзитом

Литва готова предоставить транспортно-логистические услуги белорусско-китайскому индустриальному парку «Великий камень». Об этом на минувшей неделе сообщили «Sputnik Литва» со ссылкой на сообщение Минтранса Литвы.

Так, Вильнюс намерен предоставлять транспортные и логистические услуги и создавать благоприятные условия для транзитных грузопотоков между Европой и Китаем, отметил министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис.

За счет транспортных связей Литва также надеется укрепить экономические связи с Литвой, подчеркнул глава ведомства. На сегоднйшний момент протоколы о сотрудничестве с индустриальным парком «Великий камень» уже подписали Клайпедский государственный морской порт, «Литовские железные дороги» и Каунасская свободная экономическая зона.

«Литовский железные дороги» уже предложили для перевозки китайских грузов использовать две железнодорожные сети. Как отмечает издание, Литва также активно стремится наладить сотрудничество с Китаем, в частности, с точки зрения транзита.

На сегодняшний момент Литва уже выступает как территория для транзита белорусских грузов — в основном речь идет о перевалке нефтепродуктов в Клайпеде. Несмотря на агрессивные политические заявления литовских чиновников (в частности в отношении БелАЭС), Белоруссия продолжает тесное сотрудничество с литовской стороной. Это, в свою очередь, оказывается весьма выгодно для Литвы. Появление китайских грузов в Белоруссии открывает дополнительный потенциал для соседних стран, в частности для Прибалтики, которая в последние годы теряет существенную часть российских грузов.

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