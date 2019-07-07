Берлин, , 19:10 — REGNUM

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников. Соответствующее сообщение распространила 7 июля пресс-служба банка.

Как уточняется, по итогам состоявшегося заседания наблюдательного совета банка принято решение о проведении масштабной реорганизации. Мероприятия, которые планируется завершить до конца 2022 года, обойдутся организацииприблизительно в 7,4 млрд евро.

Напомним, что ранее в СМИ уже появлялась неофициальная информация о намерениях руководства банка сократить тысячи сотрудников. Deutsche Bank является одним из важнейших транснациональных банков и на сегодняшний день имеет представительства более чем в 70 странах.

Осенью 2018 года стало известно, что собрание акционеров Deutsche Bank обсуждает возможность слияния с другими организациями, в числе которых рассматриваются немецкий Commerzbank и швейцарский UBS.