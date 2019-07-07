Москва, , 17:43 — REGNUM

В России в первом полугодии 2019 года наблюдается рост продаж суперкаров Lamborghini. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Как сообщается, за период с января по июнь текущего года по всей стране было продано 76 автомобилей Lamborghini, что почти в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

При этом, как уточняется, основной объём продаж в 2019 году приходится на кроссовер Urus. В октябре также ожидается начало поставок в Россию нового Lamborghini Huracan Evo, презентация которого уже состоялась в Москве. Базовая цена автомобиля составит 16,5 млн рублей.

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