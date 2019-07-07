Москва, , 15:57 — REGNUM

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проанализировал данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.

Выяснилось, что рост цен на пшено и капусту в 2018 года превзошел общий уровень инфляции в 17 раз. Третье место по росту цен заняло газомоторное топливо из-за роста цен на нефть.

По данным Росстата, цены на пшено выросла аж на 73,6%, а на капусту — на 72,8%. Это в 17 раз выше официального уровня инфляции в 2018 году. Рост цен на пшено объясняется довольно просто — в 2018 году были существенно сокращены площади посевов просо, соответственно и урожай был меньше. Пшено — не самая популярная крупа у населения и её потребление сокращается.

Цены на газомоторное топливо выросли за год на 30,8%. Преимущественно дорожал бензин. Здесь рост цен связан исключительно с ростом цены на нефть.

Существенно выросли цены на яйца (25,9%) и сахар (28,3%). Цены на яйца колеблются довольно часто, так как они зависят от локального перепроизводства или недопроизводства.