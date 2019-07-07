7 июля 2019 | Время чтения 4 мин

После того, как Украина отказалась от нейтрального (внеблокового) статуса ее превращение из страны «экономического прагматизма» в страну «чужой политической целесообразности» стало неизбежностью. У любого государства, волею истории оказавшегося на линии фронтира между двумя империями есть два пути – «ярмарки» и «форта».

Андрей Ганжа, , 14:46 — REGNUM

Украина ввела пошлины на металлопрокат из России и Китая. Пресс-служба межведомственной комиссии по международной торговле заявила о том, что эти санкции — антидемпинговые и они введены на срок до 5 лет. Сообщается, что на российский коррозионно-стойкий прокат стали введут пошлины в размере 47,57%. При этом на аналогичные товары из Китая пошлины составят 22,78%.

Мао Цзе дун смотpит в глаза

В принципе — ничего странного. Демпинги и антидемпинговые пошлины это уже древнее оружие в экономических баталиях и не удивительно, что Украина его использует в торговле этим товаром. Тем более, что протекционизм отечественным производителям черных металлов ой, как нужен. Особенно на фоне заметного оживления производства стали в первой половине этого года (на 5%), после очередного его падения в 2018 году (на 1,1%).

Но это «ничего странного» — только пока не открываешь сайт Госстата Украины. И не видишь, что в январе-апреле 2019 года страна импортировала 3 817 246 килограммов антикоррозийной стали (код 7 204 210 000) на общую сумму 4 808,4 миллиона долларов США. Из них на 20 тысяч из Финляндии, остальное — из Азии. Только не из Китая, а из Турции.

Но если это не реальный антидемпинг, то пошлины можно рассматривать только как политическую декларацию. Между США и Китаем идет торговая «война пошлин», и вряд ли встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Осаке что-то кардинально изменит в ее течении. А Украина спешит обозначить свою позицию в этом конфликте.

Любая антидемпинговая пошлина — это вызов. В Азии на такие вызовы принято отвечать: иначе «потеряешь лицо», а это на Востоке недопустимо. Если посмотреть на ситуацию в торговле черными металлами между Украиной и Китаем, то она явно в пользу Пекина. За первые четыре месяца сего года Украина экспортировала в Китай черных металлов на 25 263,6 миллиона долларов, приняв по импорту металла на 53 809,7 миллиона. С изделиями из черных металлов диспропорция еще более удручающая: экспорт на $498,7 тысяч, импорт на 71 175,3 тысячи долларов.

Но!!!

Поставка черного металла в Китай — пожалуй самая быстроразвивающаяся тема в структуре украинской внешней торговли. В первые четыре месяца 2019 года, по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, они увеличились на 1 969,8%, более, чем в ДЕВЯТНАДЦАТЬ (!!!) раз. При этом импорт черного металла из Китая падает — на 22,1% в январе-апреле этого года.

А теперь представим, что будет, если Китай, по политически-имиджевым причинам, выставит встречные, уже санкционные пошлины? Ведь в торговой войне с Штатами он так и поступает. Но у американо-китайского торгового контакта есть своя могучая история: оборот Китая и США с 1979 по 2018 год увеличился с двух с половиной до 633,5 (!!!) миллиардов долларов. При таких оборотах стороны могут позволить себе любые шалости.

Украинские и американские торговые отношения с Китаем чем-то схожи: они глубоко убыточны. В Штатах предполагают отрицательное сальдо своей «китайской связи» в 419 миллиардов долларов (хотя китайская статистика говорит «всего лишь» о 323-х миллиардах). Украинский «минус» в торговле с Китаем — 5408 миллионов долларов при обороте в 9808,5 миллиарда.

Но следует понимать: Вашингтон и Пекин — это равные соперники, с долгосрочными рейтингами категории «А», то есть «высокого качества и низкого кредитного риска». Украину же недавно американское рейтинговое агентство Moody's «повысило» до рейтингового уровня Сааа1, что означает «низкое качество и очень высокий кредитный риск». А китайский «Гуанча», сайт Шанхайского института стратегических исследований, совсем без восточных церемоний, с предельной откровенностью задалась вопросом: как случилось, что Украина, некогда сильная страна с прекрасной промышленностью, превратилась теперь в самую бедную страну Европы? И рассказали «Как рухнула промышленная держава, превосходившая Китай, сопоставимая с Россией и заставлявшая Европу трепетать» (это название статьи) .

Но это все былое величие, а сейчас, когда страна только и делает, что лавирует между дефолтами и коллапсами, она должна была бы как последнюю любовь хранить любые моменты позитивной динамики в экономических процессах. Например, рост поставок черных металлов в Китай. Все-таки, в девятнадцать раз!

Но вместо этого «теленок» уровня Сааа1, по версии Moody’s, решил, что его не пугает перспектива пободаться с дубом Аа1. Хотя стране, находящейся между ломящимся от денег и ресурсов Востоком и забитым деньгами и технологиями Западом следовало бы вспоминать не Солженицына, а Лермонтова: «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана». И в равной степени освоить каждый из утесов.

После того, как Украина отказалась от нейтрального (внеблокового) статуса ее превращение из страны «экономического прагматизма» в страну «чужой политической целесообразности» стало неизбежностью. У любого государства, волею истории оказавшегося на линии фронтира между двумя империями (кого смущает слово «империя» — на линии цивилизационного разлома) есть два пути — «ярмарки» и «форта». На ярмарках обычно звенят монеты, пограничные форты сжигают при первой оказии. Украина выбрала форт. И только в этом ответ на вопрос, которым озадачились китайцы из «Гуанча».