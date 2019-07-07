Кейптаун, , 14:46 — REGNUM

Выступая на конференции, посвящённой четвертой промышленной революции в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что его страна поддерживает китайскую телекоммуникационную кампанию Huawei. Он подчеркнул, что получил ряд писем от других компаний, выступающих против её блокировки из-за вреда, который будет нанесен распространению технологии 5G, сообщает Синьхуа.

Взаимодействие с Huawei южноафриканский лидер рассматривает инструментом продвижения Южной Африки вперед, по пути технологического и социального развития.

Позиция ЮАР, как и ряда других развивающихся стран, демонстрирует тщетность предпринимаемых властями и бизнесом США попыток изолировать китайские высокотехнологические компании от мировых рынков, заблокировав их инновационное развитие.