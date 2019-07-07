Пекин, 7 июля 2019, 14:10 — REGNUM
С января по май 2019 года зафиксирован умеренный рост товарооборота Китая и стран Африки, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК) КНР.
Рост в процентном исчислении по сравнению с прошлым годом составил 3%, а абсолютные показатели почти достигли планки в 85 млрд долларов.
Ввиду опережающего роста китайского экспорта в торговле образовалось положительное сальдо в пользу КНР размером почти в 2,4 млрд долларов.
Оставаясь крупнейшим торговым партнером Африки уже на протяжении десяти лет подряд, КНР в 2018 году нарастила объемы двусторонней торговли до уровня, превышающего 204 млрд долларов.