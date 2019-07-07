Пекин, , 11:25 — REGNUM

Фитнес-браслет Honor Band 5, разрабатываемый китайской компанией Huawei, получит функцию измерения уровня кислорода в крови. Об это сообщает ITHome.

Представитель Huawei-Honor Чжао Мин опубликовал фотографию нового фитнес-браслета в китайком мессенджере WeChat. Ожидается, что браслет будет представлен вместе со смартфонами Honor 9X и 9X Pro на специальном мероприятии. Главной особенностью новой модели устройства станет возможность определения уровня насыщения гемоглобина кислородом, превращающая браслет в пульсоксиметр.

Отметим, снижение уровня насыщения крови кислородом может свидетельствовать о нарушении кровообращения, заболевании лёгких или уменьшении содержания гемоглобина в крови.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года глобальные поставки носимых устройств, включая умные часы и фитнес-браслеты, выросли на 55% в годовом исчислении.