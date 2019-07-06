Екатеринбург, , 22:49 — REGNUM

Команда России, в которую входят участники конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», стала абсолютным чемпионом в мировом финале Чемпионата Global Management Challenge. Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге.

Команда России — победитель мирового финала Чемпионата Global Management Challenge Пресс-служба конкурса Global Management Challenge

В мировом финале приняли участие 20 стран мира — студенты, представители бизнеса и государственные служащие из стран Европы, Америки, Африки и Азии. Это уже 39 сезон мирового чемпионата, который в этом году прошёл в России в столице Урала.

В шестой раз в истории Россия завоевала звание чемпиона мира по стратегии и управлению бизнесом. Второе место заняла Португалия, на третьем месте — единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д'Ивуара.

Россию представляла команда «Отцы и дети» — Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов — которая два дня назад одержала победу в национальном чемпионате чемпионата.

Команда России — победитель мирового финала Чемпионата Global Management Challenge Пресс-служба конкурса Global Management Challenge

В составе команды участники флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!».

"Мы уделяем большое внимание межпроектному взаимодействию и способствуем тому, чтобы участники проектов платформы поддерживали общение. Радует, что они не теряют связь друг с другом, выходят с различными инициативами, запускают совместные проекты. Сегодня победу в мировом чемпионате Global Management Challenge одержали участники сразу двух управленческих конкурсов платформы — «Лидеры России» и «Управляй!». Мы гордимся нашими победителями и уверены, что, объединившись они смогут добиваться внушительных результатов и в будущем», — прокомментировал победу россиян генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Команда России — победитель мирового финала Чемпионата Global Management Challenge Пресс-служба конкурса Global Management Challenge

Победителей и призёров мирового финала GMC наградили ректор РАНХиГС Владимир Мау, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и глава города Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Для нас как Президентской академии очень важно уже в третий раз проводить финал в России. Чемпионат способствует развитию управленческих компетенций — необходимых soft и hard skills — как у российских, так и зарубежных участников. Впервые в России финал прошел в Ханты-Мансийске в 2010 году — после первой победы российской команды в юбилейном 30 чемпионате в Лиссабоне. Второй финал состоялся в Олимпийской столице — городе Сочи в 2014 году — закончился победой уральской команды, чем и было предопределено проведение мирового финала в 2019 году именно в Екатеринбурге», — отметил ректор РАНХиГСВладимир Мау.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мировом финале GMC 2019 года, который проходил в Екатеринбурге 5−6 июля, принимали участие национальные чемпионы из 20 стран — Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Гонконга (Китай), Греции, Индии, Испании, Киргизии, КНР (Китай), Кот-Д'Ивуара, Кувейта, Макао (Китай), Мексики, Панамы, Польшы, Португалии, России, Словакии, Чехии и Эстонии. В рамках торжественной церемонии открытия Чемпионата состоялась жеребьевка. Команды из 20 стран-участниц были разделены на четыре игровые группы. В частности, российской команде предстояло соревноваться в одной группе с командами из Польши, Панамы, Испании и чемпионом мирового финала прошлого года — командой Чехии.

Команда России — победитель мирового финала Чемпионата Global Management Challenge Пресс-служба конкурса Global Management Challenge

Чемпионат — это соревнования, которые проводятся с помощью специальной образовательной программы, основанной на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе. Она позволяет развить практические навыки ведения бизнеса и принятия решений в моделируемой среде. Ежегодно около 6000 молодых профессионалов и студентов из регионов России соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний. За 13 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие около 70 000 человек.

Российские команды ранее 5 раз выигрывали мировой чемпионат по стратегии и управлению бизнесом: в 2009 году — в Лиссабоне (Португалия), в 2012 году — в Киеве (Украина), в 2014 — в Сочи (Россия), в 2015 — в Праге (Чехия) и в 2016 — в Макао (Китай).

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