Москва, , 21:27 — REGNUM

Пятая волна регионального этапа крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», стартовала в пяти городах России — Ярославле, Тюмени, Новосибирске, Уфе и Астрахани.

В Тюмени стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России – конкурса «Цифровой прорыв» Цифровойпрорыв.рф

В ближайшие дни участникам предстоит работать по семи номинациям — «Образование и наука», «Здравоохранение», «Транспорт и логистика», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда», а также «Электронная демократия» и «Промышленные решения».

В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.

С самым большим количеством номинаций предстоит работать командам в Новосибирске. Одна из них — «Промышленные решения» — предоставлена Генеральным Партнером конкурса Госкорпорацией «Росатом». Основной задачей номинации стало создание мобильного приложения для защиты информации при использовании на предприятиях с особым режимом доступа.

Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. По его словам, конкурс создаёт возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт.

«Приветствую вас на региональном этапе всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — проекта платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес, предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России», — сказано в приветсвенном слове Сергея Кириенко.

В Уфе стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России – конкурса «Цифровой прорыв» Цифровойпрорыв.рф

С напутствием участникам хакатона в Уфе выступил Расул Таипов, заместитель председателя Госкомитета по информатизации Республики Башкортостан. Он выразил надежду, что участники достойно справятся с заданиями и смогут реализовать не только проекты, созданные в рамках полуфинала, но и глобальные задачи российской цифровой экономики.

«Сегодня у нас в Республике праздник, благодаря которому мы здесь сегодня встретились. Радостно принимать такой важный федеральный проект и радостно, что наши специалисты обладают высоким уровнем компетенций. На мой взгляд, современная Россия — это действительно страна возможностей. Главное — иметь мотивацию и желание развиваться. Мы от лица Правительства Республики Башкортостан готовы вас в этом активно поддерживать и помогать. Уверен, что вместе мы можем многое, и задачи, которые ставит перед нами руководство нашей страны, под силу реализовать таким профессионалам, как вы. Хочу пожелать вам сегодня удачи в этом спринте и никогда не останавливаться, ставить перед собой самые амбициозные цели», — отмечается в приветственном заявлении Расула Таипова.

В Новосибирске стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России – конкурса «Цифровой прорыв» Цифровойпрорыв.рф

В церемонии открытия полуфинала в Новосибирске принял участие заместитель Губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, который поделился ожиданиями от участия команд региона в конкурсе: «Для конкурентоспособности в области цифровых технологий на мировом рынке России нужны сильные ИТ-кадры. Как вы знаете, наш регион по темпам инновационного развития входит в число лучших — не только благодаря высокой плотности работающих в области ИТ-компаний, но и по качеству подготовки технических специалистов. Хочу пожелать всем участникам удачи. Сегодня вам открывается возможность не только отправиться на крупнейший хакатон страны и выиграть денежный приз, но и доказать, что новосибирцы способны возглавить цифровой прорыв. Уверен, что нашим профессионалам это по силам».

Открывая пятую волну хакатонов в Новосибирске, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров подчеркнул особый статус города в полуфиналах этой недели: «Здесь собрались лучшие специалисты сразу из нескольких регионов. На сегодняшнем полуфинале у вас целых семь номинаций — ни в одном другом городе такого не было. Надеемся, что следующие 36 часов станут для вас полезным и вдохновляющим опытом».

В Ярославле стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России – конкурса «Цифровой прорыв» Цифровойпрорыв.рф

Выступая на церемонии открытия, ректор Ярославского государственного университета Александр Русаков отметил роль высших учебных заведений в развитии инновационного потенциала региона.

«Мы всегда стараемся поддержать те проекты, которые направлены на развитие цифровых технологий и с радостью создаем такие открытые площадки не только для наших студентов, — отметил ректор ЯрГУ, — Мы работаем с региональными компаниями, открывая базовые кафедры и развивая совместные научные проекты. Федеральный проект «Цифровой прорыв» опорный университет Ярославского региона не мог не поддержать, так как он, в первую очередь, нацелен на развитие региона и человеческого капитала».

Представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний — «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС» — входят в Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв». Они отберут лучшие команды, которые присоединятся к победителям из других регионов в финале конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля 2019 года. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия проходят с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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