Лондон, , 15:29 — REGNUM

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании начало проверку деятельности американских компаний Google и Facebook на рынке цифровой рекламы. Об этом сообщает CNBC.

Совокупная доля Google и Facebook на рынке цифровой рекламы Великобритании составляет около 61%. Расследование CMA позволит проверить, не ограничивает ли доминирование этих американских компаний доступ других игроков на рынок цифровой рекламы.

Также беспокойство CMA вызывает то, что пользователи онлайн-сервисов от Google и Facebook не имеют достаточного контроля над своими данными и тем, как они монетизируются. Результаты расследования будут представлены не позднее 2 июля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня комиссия по конкуренции Индии установила, что компания Google использовала операционной систему Android для недобросовестного продвижения другого программного обеспечения компании.

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