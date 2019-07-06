Ташкент, , 14:56 — REGNUM

В результате реализации налоговой реформы в первом полугодии текущего года в государственный бюджет Узбекистана поступило 39 триллионов 118 миллиардов сумов (один доллар — 8550 сумов) или в 1,6 раза больше средств, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом говорилось на селекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которое было посвящено налоговой политике страны.

«За счет перевыполнения прогноза на 8 процентов в распоряжении хокимиятов (администраций) на местах оставлено дополнительно 2,8 триллиона сумов. В результате значительного снижения ставок налога на доходы физических лиц и социальных выплат легализованы свыше 570 тысяч рабочих мест», отмечалось в ходе совещания.

Вместе с этим, было отмечено, что на местах все еще встречаются отдельные проблемы, связанные с системной реализацией новых налоговых реформ, увеличением налоговых поступлений и взысканием налогов.

Также отмечалось, что в Узбекистане введен мораторий на налоговые проверки сроком до 1 января 2020 года, Государственному налоговому комитету поручено создать до конца года совместно с международными финансовыми институтами электронную программу с возможностью оценки рисков неуплаты налогов.

Было указано, что 27 июня этого года был принят указ президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот», определенные в нем меры составляют второй важный этап налоговых реформ.

Согласно указу с 1 октября 2019 года применяющиеся в настоящее время льготы по налогу на добавленную стоимость будут отменены.

Отмечалось, что в настоящее время предприниматели закупают сырье, в стоимости которого уже учтен НДС. Сумма НДС, уплаченной за сырье, может быть вычтена только после того, как предприниматель изготовит и реализует продукцию. До того он не может временно пользоваться своими оборотными средствами.

«Поэтому глава государства поручил ответственным лицам внедрить механизм одновременного учета НДС и возврата его налогоплательщику», говорилось на совещании.

Как сообщало ИА REGNUM с приходом к руководству Узбекистана Шавката Мирзиёева, им была инициирована реформа в налоговом законодательстве.