Сеул, , 14:43 — REGNUM

Правительство Японии ужесточило требования, предъявляемые к южнокорейским компаниям, закупающим химические вещества для производства полупроводников. Об этом сообщает газета Digi Times.

Япония является главным поставщиком некоторых химических веществ, использующихся в полупроводниковой промышленности. В частности, японские предприятия производят до 90% фторированного полиимида, использующегося при изготовлении экранов для смартфонов, а также около 70% фоторезиста — материала, необходимого для производства полупроводниковых пластин. Ранее Япония поставляла эти материалы в Южную Корею, являющуюся одним из мировых центров полупроводниковой промышленности, на льготных условиях. Однако 4 июля правительство Японии отменило льготы для южнокорейских предприятий, теперь сроки согласования поставок этих материалов будут составлять от двух до трёх месяцев.

По данным издания, это решение не сразу повлияет на рынок полупроводниковых устройств — ведущие южнокорейские предприятия располагают запасами химикатов, которых хватит на три месяца. Однако если правительствам Японии и Южной Кореи не удастся урегулировать разногласия в течение этого срока, то могут быть разрушены производственные цепочки корейских производителей, что повлияет на мировые рынки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня японские СМИ рассказали о предстоящем ужесточении требований к поставкам химических материалов южнокорейским предприятиям. Отмечалось, что это связано с обострением отношений между Японией и Южной Кореей в связи с решением южнокорейского Верховного суда, обязавшего японскую компанию Nippon Steel & Sumimoto Metal выплатить компенсации за использование принудительного труда корейцев во время Второй мировой войны.

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