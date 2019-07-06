Вашингтон, , 12:14 — REGNUM

Американские компании HP Inc. и Dell планируют перенести до 30% производства ноутбуков за пределы Китая. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

Завод электроники в Шеньчжене. Китай (cc) Steve Jurvetson

HP и Dell входят в тройку крупнейших производителей персональных компьютеров, совокупная доля этих компаний в глобальных поставках ПК составляет около 40%. Большая часть производства HP и Dell расположена в китайских городах Чунцин и Куньшань, однако в связи с продолжающейся торговой войной между США и Китаем руководство компаний планирует вывезти часть линий.

По данным издания, HP планирует перенести от 20% до 30% производства ноутбуков в Таиланд и на Тайвань. Ожидается, что перемещение производства начнётся в сентябре 2019 года. Компания Dell также разработала планы по переносу части производства ноутбуков на Тайвань, во Вьетнам и на Филиппины.

«Промышленный консенсус заключается в том, чтобы вывезти в среднем около 30% производства из Китая в зависимости от того, насколько важен рынок США… Каждая компания ищет своё решение», — приводит Nikkei слова руководителя цепочки поставок, знакомого с планами американских компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня руководитель тайваньского производителя ноутбуков MSI Чарльз Чан рассказал, что компания вывезет из Китая на Тайвань часть производства, ориентированного на экспорт в США.

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