Санкт-Петербург, , 03:28 — REGNUM

Ошибка, которая сделала возможной новый вид мошенничества через банкоматы, устранена, сообщил журналистам Артём Сычёв, первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России.

По его словам, мошенничество не успело приобрести масштабный характер.

«Достаточно быстро это выявили», — пояснил Сычёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦБ распространил информацию о зафиксированном новом виде мошенничества, основанном на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту через банкомат.

Читайте ранее в этом сюжете: Несовершенство обработки переводов: ЦБ о новом мошенничестве с банкоматами