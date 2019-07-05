Пекин, , 22:53 — REGNUM

В Пекине распространена информация, полученная от Китайской ассоциации металлургической и сталелитейной промышленности, в соответствии с которой развитие отрасли идет в плановом режиме и отличается поступательностью и стабильностью, сообщает 5 июля Синьхуа со ссылкой на слова заместителя председателя ассоциации Цюй Сюли.

Расплавленная сталь (cc) skeeze

Объемы производства и спроса на отраслевую продукцию совпадают и растут общими темпами примерно по 10% в год. Ценовая стабильность при незначительных колебаниях отмечается на внутреннем рынке. Общая прибыль предприятий-членов ассоциации составила 85,5 млрд юаней, но снизилась по сравнению с 2018 годом более, чем на 18,5%, что, по её словам, заслуживает внимания.

Причиной снижения прибыли была названа неустойчивость рынка в сочетании со значительным ростом цен на железную руду, который носит конъюнктурный характер и требует внимания и контроля со стороны соответствующих государственных органов.