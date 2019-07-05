Казань, , 19:34 — REGNUM

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко поручил региональным властям разобраться с многочисленными обращениями обманутых дольщиков Татарии в федеральные органы власти. Об этом сообщает пресс-служба правительства России по итогам совещания о переходе на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу.

Поручение необходимо выполнить в срок до 20 июля.

В этот же период поручено принять необходимые меры восстановлению прав граждан — участников долевого строительства, включённых в реестр пострадавших граждан. Доклада о результатах проведённых мероприятий ждут в правительстве России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в реестр пострадавших, опубликованный госкомпанией «Дом.рф» попали 33 долгостроя в Татарии. Основная часть проблемных домов находится в Казани, остальные — в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, а также деревне Куюки и селе Набережные Моркваши. Общая площадь недостроенного жилья в республике составляет около 300 тыс. кв метров.