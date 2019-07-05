Нью-Йорк, США, , 19:25 — REGNUM

Фондовый рынок США находится в «красной зоне» в последний день прибыльной недели, 5 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 79,03 пункта (0,29%), до 26 886,97 пункта, индекс S&P 500 снизился на 13,94 пункта (0,47%), до 2981,88 пункта, индекс Nasdaq снизился на 45,91 пункта (0,58%), до 7811,78 пункта.

Тем не менее, все основные индексы Уолл-стрит на прошедшей неделе обновили рекордные значения и всё ещё находятся вблизи достигнутых максимумов.

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