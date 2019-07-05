Тольятти, Самарская область, , 18:22 — REGNUM

Нашумевшему делу корпорации «Тольяттиазот» посвящена статья «Встать, суд идёт», опубликованная сегодня, 5 июля, «Парламентской газетой». Предлагаем полный текст публикации вашему вниманию.

«Тема возможного смягчения наказания для подозреваемых в экономических преступлениях стала одной из наиболее обсуждаемых в последние дни. К этому давно призывали бизнесмены, и, похоже, с ними согласилось руководство страны. С одной лишь оговоркой: недопустимо злоупотреблять арестами бизнесменов, однако полностью исключить их невозможно. Наиболее яркий тому пример — громкое дело ТОАЗа, о котором регулярно пишут российские СМИ.

Сейчас в центре внимания журналистов оглашение приговора Комсомольским районным судом Тольятти подсудимым по делу о хищении 85 миллиардов рублей у ПАО «Тольяттиазот», в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Как пишет «Российская газета», в числе подсудимых: основной владелец предприятия Владимир Мах­лай, его сын Сергей Махлай, бывший гендиректор ТОАЗа Евгений Королёв, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт.

А 16 мая 2019 года СК РФ возбудил новое уголовное дело в отношении тех же обвиняемых, а также других лиц — уже по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём). Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) напоминает, что участники преступной организации под руководством бывшего президента корпорации «Тольяттиазот» Владимира Махлая в период с 2005 по 2013 год совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности. Для сокрытия преступлений и легализации денежных средств, полученных преступным путём, организованное сообщество использовало незаконные финансовые схемы, которые осуществлялись через АКБ «Тольяттихимбанк».

Напомним, не так давно правоохранительные органы успели задержать одного из обвиняемых по этому новому уголовному делу прямо в аэропорту — когда глава Тольяттихимбанка Александр Попов пытался выехать из России. И как раз в минувшую среду Мосгорсуд признал его арест законным.

Не белые воротнички

Дело «Тольяттиазота» тянется уже давно. Владелец и бывший руководитель завода Владимир Махлай сбежал из страны ещё в 2005 году, но продолжил управлять компанией вместе с семьёй из-за границы. Как пишет Forbes.ru, после обвинений в мошенничестве и неуплате налогов, суды проходили в его отсутствие, потому что по совету адвокатов в августе 2005 года Махлай скрылся в Швейцарии, а оттуда переехал в Лондон.

Похожими методами вести дела пользовались и другие «герои» того времени: например Борис Березовский или Анатолий Быков, который, как пишет Агентство федеральных расследований, получил свой Красноярский алюминиевый завод благодаря «поддержке» местных чиновников.

Бывшие руководители «Тольятти­азота» завладели предприятием в лучших традициях 90-х — с помощью коррупционной составляющей: как писало издание «Версия», Махлаям содействовали местные и федеральные политики, разного рода эксперты и политологи.

С тех пор ситуация в стране изменилась: правоохранители всерьёз занялись Махлаями и разоблачением их схем. Тем не менее находящиеся в бегах хозяева завода «Тольяттиазот» различными методами пытались уйти от ответственности.

Так хотели «надавить» на суд

Наблюдающие за процессом эксперты сходятся во мнении, что уже сейчас, с учётом представленных стороной обвинения доказательств, вина подсудимых полностью доказана. Адвокаты защиты тоже это понимают, пишет портал Samara.ru, и поэтому регулярно пытаются любым способом затянуть судебный процесс. Так, например, возникают повторяющиеся затяжные «болезни» адвокатов и другие попытки отложить судебное заседание.

Вероятно, под давлением своего руководства, предполагает издание, около сорока — пятидесяти человек, в основном из числа вышедших на пенсию работников завода, всё же пришли и стояли с плакатами.

Были и попытки организовать трудовой коллектив завода на массовые «социальные» протесты. Но собрать многотысячный коллектив завода на митинг, несмотря на угрозы, по данным того же портала Samara.ru, так и не получилось. Вероятно, под давлением своего руководства, предполагает издание, около сорока — пятидесяти человек, в основном из числа вышедших на пенсию работников завода, всё же пришли и стояли с плакатами. Зато в СМИ в рубрике «На правах рекламы» публикуется открытое письмо главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, написанное якобы «трудовым коллективом» ПАО «Тольяттиазот», — сообщает REGNUM.

Уголовный кодекс для бизнеса

Заявление руководства страны о необходимости смягчения наказания за экономические преступления правильное и своевременное. Однако факты, которые приводят СМИ, говорят о том, что ситуация с «Тольяттиазотом» — именно уголовная. Так, например, «Российская газета» прямым текстом пишет, что бывшие руководители «Тольяттиазота» возглавили международное преступное сообщество. Они производили махинации с ценными бумагами, не платили налоги, занимались мошенничеством и незаконным выводом активов. С организованной преступной группировкой связывают и нашумевшее дело об убийстве работницы эскорта Елены Поваляевой».