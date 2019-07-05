Симферополь, 5 июля 2019, 18:01 — REGNUM
Первую партию чугунных ограждений для набережной реки Салгир в Симферополе, которую изготовили на Керченском металлургическом заводе, придется заново отшлифовать и покрасить. Об этом 5 июля заявил генеральный директор ООО «Асгард», занимающейся реконструкцией набережной, Игорь Анацкий.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня на заседании Совета министров РК глава администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила, что Керченский металлургический завод изготовит 600 тонн новых чугунных ограждений.
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