Казань, , 17:47 — REGNUM

Налогоплательщик на профессиональный доход (самозанятый) Алексей Белов заключил контракт с минэкономики Татарии на изготовление и монтаж придверных табличек из алюминиевого профиля. Контракт ему достался по итогам торгов на биржевой площадке Агентства по государственному заказу республики. сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Срок исполнения контракта, который обязуется выполнить подрядчик, 2 недели. Сумма контракта — 43,86 тыс. рублей.

«Это первый контракт, заключенный самозанятым гражданином на биржевой площадке, и мы рады на собственном опыте показать пример как потенциальным заказчикам, так и фрилансерам, готовым предлагать свои услуги на биржевой площадке», — отметил министр экономики Фарид Абдулганиев.

Ресурс для самозанятых был создан на биржевой площадке в апреле 2019 года, он позволяет получить доступ к гарантированному рынку поставок товаров, работ и услуг для регулируемых заказчиков. Также в помощь создан раздел «Предложения для самозанятых».

ИА REGNUM напоминает, введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан стартовало в четырёх регионах с 1 января 2019 года. Помимо Татарии, новая схема действует в Москве, Московской и Калужской областях. В целом с начала работы «пилотного проекта» в регионах было зарегистрировано свыше 60 тыс. человек, их оборот составил более 3,5 млрд рублей. По данным вице-премьера Татарии Шамиля Гафарова, на середину апреля 2019 года в республике было оформлено 8 тыс. самозанятых. А к началу мая их количество выросло до 9,5 тыс. человек.

В настоящее время в республике насчитывается около 17 тыс. самозанятых.