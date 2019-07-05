Киев, , 17:30 — REGNUM

Правительство Украины начало очередной этап противостояния с госкомпанией «Нафтогаз». В частности, сегодня, 5 июля, премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, если последний не выполнит ряд условий, связанных с выплатой дивидендов в государственный бюджет, передает корреспондент ИА REGNUM

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

Напомним суть конфликта — правительство требует направить 90% прибыли «Нафтогаза» за 2018 год на дивиденды государству. Однако энергетическая госкомпания направила на дивиденды только 30% от чистой прибыли и обжаловала решение кабмина в судах. Мотивируя свое решение, «Нафтогаз» говорит о необходимости закупить большие объемы газа к зиме, для чего и нужен финансовый ресурс.

Именно обращение в суды вызвало наибольшее негодование Гройсмана:

«Нафтогаз» подал иск против государства. Государственная компания против государства… Это нонсенс… Кабмин примет протокольное решение с требованием к «Нафтогазу» и другим компаниям до следующего заседания правительства отозвать свои иски. Если они будут дальше паразитировать на государственных вопросах, я терпеть этого не собираюсь», — заявил глава правительства.

Если ими этого сделано не будет, заявил Гройсман, он предложит поручить министерствам, в координации которых «Нафтогаз» и другие «провинившиеся» предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей.

Досталось от премьера и судье, который рассматривал дело о дивидендах, приняв решение в пользу «Нафтогаза»:

»Нафтогаз» подал иск против правительства для того, чтобы не выплачивать дивиденды в размере 12,5 млрд грн… Сидит один судья и росчерком пера принимает решение не платить взносы, и подписывает его именем Украины. Наши юристы говорят, что это абсолютно неправомерное решение», — отметил Гройсман.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Коболев заявил, что увеличение размера выплат дивидендов возможно после привлечения дополнительных финансовых ресурсов или завершения закачки газа в ПХГ на зиму. Он в очередной раз подчеркнул, что до начала отопительного сезона Украине «жизненно необходимо» увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 20 млрд кубометров, что на 3 млрд кубометров больше газа, чем обычно.