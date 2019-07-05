Триест, Италия, , 16:57 — REGNUM

Венгрия инвестирует 100 млн евро в развитие порта в Триесте, написал на своей странице в Twitter в пятницу, 5 июля, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

В пятницу Сальвини и глава МИД Венгрии Петер Сийярто проводят рабочую встречу в Триесте.

Ранее венгерские СМИ сообщали, что в порту Триеста может быть построена логистическая база для морского экспорта венгерских товаров. Площадь выделенного часта — 32 га. Предполагается строительство многофункционального терминала.