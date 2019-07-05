Смоленск, 5 июля 2019, 16:42 — REGNUM
Смоленская область имеет обширный и уникальный для России опыт поддержки региональных брендов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 июля в пресс-службе администрации региона, комментируя поручение внести предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания, которое президент РФ Владимир Путин дал Минсельхозу.
В Смоленской области подобный проект действует, по инициативе губернатор Алексея Островского, с 2018 года: под торговой маркой «Смолпродукт» качественная продукция местных производителей поступает в крупные федеральные торговые сети. На сегодняшний день товары «Смолпродукта» продаются в сети гипермаркетов «Магнит», региональной сети магазинов «Облпотребсоюза», торговой сети «Варница». В июле мясная, овощная и фруктовая консервация «Смолпродукта» начнет продаваться в 156 магазинах «Пятерочка» Смоленской области.
Сегодня бренд «Смолпродукт» объединяет 30 производителей, свыше 250 наименований — это кондитерские, молочные изделия, мясная и овощная консервация, мука, крупа, напитки, бакалейная продукция, березовый уголь. Создание регионального бренда позволило решить проблему сбыта продукции небольшими хозяйствами.
Создание смоленского регионального бренда позволило товаропроизводителям также снизить затраты на рекламу и продвижение, обеспечивает не только стабильно растущий доход, но и возможность выстраивания стратегической модели развития производства на три и более лет.
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