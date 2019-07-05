Симферополь, 5 июля 2019, 16:20 — REGNUM
Главный канализационный коллектор Симферополя стоимостью 9,8 млрд рублей будет готов к декабрю 2022 года. Об этом 5 июля журналистам сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство и реконструкция канализационного коллектора Симферополя проводится в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».
Летом 2018 года заместитель начальника департамента финансов администрации Симферополя Ирина Швец заявила, что новый коллектор будет стоить 8 миллиардов рублей.
Об этом: На канализационный коллектор в Симферополе потратят 8 млрд рублей