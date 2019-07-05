Симферополь, , 16:20 — REGNUM

Главный канализационный коллектор Симферополя стоимостью 9,8 млрд рублей будет готов к декабрю 2022 года. Об этом 5 июля журналистам сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

«Стоимость работ по строительству и реконструкции коллектора составляет 9,8 млрд рублей. Мы должны завершить проектирование в сентябре, экспертизу проектно-сметной документации должны получить в декабре. Затем приступим к строительно-монтажным работам. Отставания по срокам нет», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство и реконструкция канализационного коллектора Симферополя проводится в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Летом 2018 года заместитель начальника департамента финансов администрации Симферополя Ирина Швец заявила, что новый коллектор будет стоить 8 миллиардов рублей.

Об этом: На канализационный коллектор в Симферополе потратят 8 млрд рублей