Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM

Более 760 семей из Ростовской области, живущие в ветхих домах, в течение двух лет справят новоселье. Новое жильё они получат в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Чтобы с начала 2019 года по конец 2020 года люди покинули аварийные дома (общая площадь около 29 тыс. квадратных метров), выделено свыше 1,3 млрд рублей. Справить новоселье готовятся жители 14 муниципальных образований.

«Правительством Ростовской области подписаны соглашения с муниципальными образованиями на финансирование расселения. В настоящее время ими проводится работа по объявлению торгов на приобретение жилых помещений и оценка стоимости аварийных квартир», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Вифлянцев.

Лидерами в вопросе расселения ветхого фонда лидируют Гуково, Тацинский район и Новошахтинск.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на снос ветхого жилья в Ростовской области выделено 15,7 млн рублей. Средства из региональной казны направлены Таганрогу и Новошахтинску.

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