Нижний Новгород, , 16:00 — REGNUM

В Нижегородской области запустили три ежедневных мультимодальных маршрута из Москвы через Нижний Новгород. Об этом ИА REGNUM M сообщили в региональном правительстве.

Конечными точками маршрутов по схеме «поезд+автобус» стали Чебоксары, Городец и Арзамас.

По словам главы областного минтранса Вадима Власова, проект реализуется во взаимодействии с Федеральной пассажирской компанией и «РЖД». В дальнейшем планируется состыковать перевозки с речным транспортом.

«Мы постарались сделать перемещение с поезда на автобус максимально удобным для пассажиров. Появилась навигация, таблички с указанием выхода к автобусам мультимодальных маршрутов. Билеты на поезда и автобусы можно приобрести во всех кассах железнодорожных вокзалов и на сайте ОАО «РЖД», — уточнил замначальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев.

Стоимость билета в автобус из Нижнего Новгорода в Арзамас составит 260 рублей, в Чебоксары — 720 рублей, в Городец — 120 рублей.

По словам замглавы Горьковского Филиала АО «ФПК» Павла Голубева, вместимость автобуса — 19 человек. Если пассажиропоток будет увеличиваться, в дальнейшем на маршруты могут вывести автобусы большей вместимости — 50−60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года стало известно, что планируется возобновить регулярные пассажирские перевозки посредством судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» между Нижним Новгород и Городцом.

В мае 2018 года первый изготовленный «Валдай 45Р» Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме, где судно вызвало большой интерес участников форума. Он поручил возобновить регулярные речные перевозки. Также сообщалось, что рассматривается еще одно направление — между Нижним Новгородом и Макарьево. Стоимость билета оценивается в 300−500 рублей.