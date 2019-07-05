Село Звериноголовское, Курганская область, 5 июля 2019, 16:09 — REGNUM
В Курганской области скважины, пробуренные во время геологоразведочных работ в 1988—1989 годах на территории уранового Добровольного месторождения, не «фонят» и не «изливаются». Исследование проведено по просьбам экоактивистов, утверждающих обратное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Далур».
Заключение о безопасности скважин сделано специальной комиссией, в состав которой вошли представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, отдела геологии и лицензирования «Уралнедра», Общероссийского народного фронта, администрации Звериноголовского района, депутаты районной думы и инспектор по охране окружающей среды Курганской области.
Разведочные скважины были пробурены в Звериноголовском районе для исследований Добровольного месторождения урана в 1988—1989 годах, и законсервированы в 1993 году. Экоактивисты утверждают, что старые скважины якобы «фонят» и «самоизливаются», что может привести к «распространению радиоактивных подземных вод по всей Сибири до Северного Ледовитого океана».
Результаты исследований и выводы комиссии опровергают домыслы экоактивистов, коммунистов и деятелей других политических течений, бьющих тревогу об опасностях добычи урана в Зауралье.
АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Является дочерней структурой уранового холдинга «Атомредметзолото», который входит в горный дивизион «Росатома». АО «Далур» ведёт промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району — Далматовское, Хохловское и Добровольное.
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