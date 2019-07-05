Сеул, , 16:01 — REGNUM

Южнокорейская компания Lotte Mart возьмет под свое управление автосервисы BMW и MINI. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 4 июля представители компании совместно с представителями BMW Korea подписали меморандум о взаимопонимании.

Известно, что первый сервисный центр появится в городе Пусан при магазине Lotte Mart Busan 10 июля 2019 года.

По мнению представителей компании, близкое расположение сервисного центра и магазина позволит клиентам совместить приятное с полезным.

В настоящее время представители двух компаний рассматривают возможность открытия 50 сервисных центров при магазинах Lotte Mart по всей стране.