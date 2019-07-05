Москва, , 15:42 — REGNUM

Конец недели для российской валюты не сулит ничего хорошего. Основную поддержку рублю оказывала достаточно дорогая нефть марки Brent и давление на американский доллар со стороны ухудшившейся макроэкономической статистики за июнь, что также являлось фактором укрепления рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Рубль © ИА REGNUM

«После неудачной попытки закрепиться выше уровня в 63 рубля за американский доллар, рубль начал коррекционное снижение. Также не в пользу российской национальной валюты выступает снижение котировок черного золота марки Brent с $66 до $63 за баррель», — отметил эксперт.

Взгляды инвесторов сегодня будут прикованы в основном к данным по рынку труда США, которые будут опубликованы в 15:30 по мск. Увеличение новых рабочих мест в несельскохозяйственной отрасли до 160К против 75К за предыдущий месяц и уровень безработицы, который останется без изменений 3,6%, окажут значительную поддержку американской валюте.

«Рассматривая развитие в положительном ключе для американца, снижение рубля может уйти далеко за рамки коррекции. Таким образом, 5 июля валютная пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 63.50−63.90», — полагает Будаев.

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