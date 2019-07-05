Киев, , 15:29 — REGNUM

В госкомпании «Нафтогаз Украины» наконец-то осознали, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины в ЕС — это вопрос национальной безопасности. Об этом журналистам сегодня, 5 июля, заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, накануне исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сделал сразу несколько резонансных заявлений. В частности, он заявил, что транзит российского газа через территорию Украины может полностью прекратиться уже в конце этого года, пообещав использовать все возможности для сохранения транзита, «но без потери реальной независимости». Также, чиновник отметил ошеломляющее падения собственной добычи газа, из-за чего под угрозой оказалась подготовка к новому отопительному сезону.

«Пока гром не грянет, «Нафтогаз» не зашевелится. Менее чем за полгода до окончания контракта на транзит российского газа НАК «Нафтогаз Украины» вдруг прозрел и признал два критично важных для энергетической безопасности страны факта. Во-первых, газа собственной добычи Украине катастрофически не хватает. Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко уже бьется в истерике, рассказывая об «ошеломляющем падении собственной добычи газа» и «угрожающих тенденциях». Во-вторых, Витренко информирует народ о том, что после окончания 2019 года «мы вынуждены ждать прекращения транзита через Украину», — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что в «Нафтогазе» наконец-то осознали то, на чем партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» акцентировала внимание неоднократно: сохранение транзита российского газа через территорию Украины в ЕС — это вопрос национальной безопасности. В случае приостановления транзита российского газа, сообщил политик, Украина не только теряет около $3 млрд ежегодно, но и рискует окончательно похоронить газотранспортную систему (ее мощности не хватит даже для прокачки газа для внутреннего пользования):

«…А это значит, что уже через полгода украинская ГТС рискует превратиться в груду металлолома — музей скудоумия и узколобости прозападно настроенной власти».

»И вина за этот энергетический апокалипсис ляжет не только на руководство НАК «Нафтогаз», правительство Гройсмана и лично Порошенко, который, отправив на трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС господина Климкина — дипломатическое зеро, по сути, эти переговоры сорвал. Вина ляжет и на действующего президента и его команду, которые не сделали ничего, чтобы обеспечить конструктивные переговоры и предотвратить энергетический коллапс», — заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По его мнению, сегодня еще есть шанс обеспечить транзит российского газа через территорию Украины, а значит, сохранить ГТС и стабильные поставки «голубого топлива» для украинских потребителей, но для этого власть должна отказаться от навязанной США и украинскими псевдопатриотами идеологической целесообразности и научиться думать прагматично и здраво.

«Нужно руководствоваться интересами экономики, а не геополитики. Создание трехстороннего газового консорциума Россия — Украина — ЕС, где РФ выступает поставщиком, Украина — транзитером, а ЕС — потребителем российского газа, экономически выгодно всем участникам консорциума. А главное, это выгодно Украине и украинскому народу», — подчеркнул Медведчук.

ИА REGNUMнапоминает, что в конце июня первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях и в случае «справедливого» урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».