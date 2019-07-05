Улан-Батор, , 15:38 — REGNUM

В столице Монголии сегодня, 7 июля, состоялась церемония открытия скоростной дороги, связывающей Улан-Батор и новый международный аэропорт в долину Хушиг.

В церемонии участвовали премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и министр дорожно-транспортного развития Бямбасурэнгийн Энх-Амгалан.

«Мы надеемся, что дорога, которая соответствует международным стандартам, будет вносит огромный вклад в развитие и процветание Монголии. Наши граждане должны понять, что эта дорога не предназначена для высокой скорости. Не должны превышать скорость выше 100км/ч, здесь не будут остановки», — отметил министр дорожно-транспортного развития Бямбасурэнгийн Энх-Амгалан.

Строительство скоростной дороги протяженностью 32,2 км началась с 2016 года. Проект был профинансирован за счет льготного кредита, предоставленного Китаем.

Ширина проезжей части этой шестиполосной скоростной дороги более 30 метров, трасса имеет 6 мостов и 20 подземных переходов.