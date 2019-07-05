Бишкек, , 15:34 — REGNUM

В Киргизии медицинские услуги населению оказывают 187 больничных организаций и 46 организаций первичной медико-санитарной помощи, а также 2 станции скорой медицинской помощи. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

По имеющейся информации, только 135 больничных организаций относятся к системе министерства здравоохранения республики.

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В медицинских организациях насчитывается порядка 14 100 врачей и около 35 600 работников из числа среднего медицинского персонала. При этом на 10 тысяч населения Киргизии приходится лишь 22 врача и 56 сотрудников среднего медицинского персонала.

Наиболее распространенными специальностями среди врачей остаются: терапевты — 3 900 человек, хирурги — 2 300, стоматологи — 1 200, акушеры-гинекологи — 1 100 и педиатры — более 800.

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