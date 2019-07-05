Ашхабад, , 15:33 — REGNUM

Руководство туркменской столицы планирует в ближайшее время начать снос частных домов в Ашхабаде. Жителей ряда микрорайонов с конца июня уведомляют о том, что они должны покинуть подлежащие сносу жилища, пишет «Азатлык».

Столичным жителям, чьи дома будут сносить, власти Ашхабада пообещали выделить квартиры, но не сообщили где именно будут располагаться их новые жилища, а также когда именно и на каких условиях они получат компенсацию.

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Вместо этого им предложили «временно переселиться к родственникам». При этом жители подлежащих сносу домов не получили никаких документов, подтверждающих, что впоследствии им будет предоставлено альтернативное жилье.

Происходящее вызывает у жителей серьезные опасения, но, в то же время, люди стараются открыто не выражать свое недовольство, из-за опасений, что могут остаться без обещанного жилья.

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