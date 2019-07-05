Ярославль, , 15:10 — REGNUM

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура наложила штраф на завод «Хром» в Ярославле за строительство очистных сооружений без необходимых документов. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры.

Открытие очистных сооружений на заводе «Хром» City-yaroslavl.ru

Станция биологической очистки сточных вод была открыта на предприятии в мае, в церемонии принял участие мэр города Владимир Волков. Однако в прокуратуре считают, что объект был построен в нарушение природоохранного законодательства.

«Установлено, что АО «Хром» эксплуатирует станцию биологической очистки сточных вод открытого типа в отсутствии проектной документации, заключения государственной экспертизы, разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию. Станция, как стационарный источник выбросов, не учтена в проекте санитарно-защитной зоны предприятия, норматив предельных выбросов для нее не установлен», — пояснили в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Сумма штрафов составила 600 тыс рублей. На предприятии признают отсутствие ряда необходимых документов, но обращают внимание на то, что сооружения построены именно для охраны природы, уменьшения вредного воздействия на окружающую среду.

«Мы построили сооружения для биологической очистки сточных вод. В РСПП нам дали первое место за экологическую ответственность. Часть претензий мы признаем, и уже работаем над их устранением. Но не ошибается тот, кто ничего не делает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора по охране окружающей среды и энергетике АО «Хром» Сергей Логунов.

Также прокуратура подала в суд исковое заявление об устранении выявленных нарушений. Его рассмотрение должно начаться 8 июля.

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