Химки, Московская область, , 15:07 — REGNUM

По сообщению компании «ТСК Мосэнерго», задолженность управляющей компании ООО «ПИК-Комфорт» за тепловые ресурсы, поставленные для обеспечения теплоснабжения потребителей г.о. Химки, превысила 415 млн рублей, в том числе за бездоговорное потребление — порядка 60 млн рублей.

Энергетики отмечают, что ООО «ПИК-Комфорт» является одним из наиболее злостных неплательщиков в г.о. Химки, на долю которого приходится больше 20% от общей суммы просроченной задолженности и порядка 40% начислений управляющих компаний городского округа. По состоянию на 01.07.2019 задолженность компании только за тепловую энергию перед ООО «ТСК Мосэнерго» составила 415,30 млн руб. (в том числе за бездоговорное потребление — 59,23 млн руб.).

Взимая плату за коммунальные услуги с граждан, а именно, за тепловую энергию и горячее водоснабжение, ООО «ПИК-Комфорт» не исполняет свои обязательства перед ООО «ТСК Мосэнерго» по оплате коммунальных ресурсов.

«У ООО «ТСК Мосэнерго» есть все основания полагать, что денежные средства, оплачиваемые населением за тепловую энергию, не в полном объеме перечисляются ООО «ПИК-Комфорт» на расчетный счет ООО «ТСК Мосэнерго», говорится в сообщении «ТСК Мосэнерго».

Вопрос погашения просроченной задолженности и оплаты текущего потребления за поставленную тепловую энергию предприятий коммунального комплекса еженедельно рассматривается на заседании межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы в сфере коммунального комплекса Московской области под председательством вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова, где г.о. Химки находится в так называемой «красной зоне» муниципалитетов, организации на территории которого злостно не оплачивают поставляемые ресурсы.

Неудовлетворительное выполнение планового задания Минэнерго со стороны ООО «ПИК-Комфорт» за первое полугодие 2019 года, которое составило всего 54,6%, негативно отражается на показателях г.о. Химки и не позволяет муниципальному образованию выйти из красной зоны, резюмировали в ООО «ТСК Мосэнерго».