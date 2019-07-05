Сеул, , 15:37 — REGNUM

В период с января по май 2019 года бюджетными авиалиниями Южной Кореи воспользовались 19,55 млн человек, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Известно, что в стране зафиксировали самые низкие темпы роста с 2009 года. В 2015—2018 годах, за аналогичный период, число людей, пользующихся южнокорейскими бюджетными авиалиниями увеличивалось на 2−3 млн человек или на 20−30%. Однако в этом году, темпы роста составили 8,7% или 1,56 млн человек.

«Мы продолжаем фиксировать высокие темпы роста данной отрасли за счет снижения стоимости перелетов, увеличения направлений», — сообщили представители министерства.

Однако специалисты предполагают, что во втором квартале текущего года прибыль авиакомпаний может сократиться из-за вялого спроса, колеблющегося обменного курса и ростом цен на нефть.

Как предполагают представители компании Daishin Securities, прибыль авиакомпаний Jeju Air и Jin Air «превратится» в убытки в размере 10 млрд вон (~$8,54 млн).