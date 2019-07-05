Москва, , 15:27 — REGNUM

ООО «Московский жировой комбинат», один из главных активов холдинга «Солнечные продукты», признан несостоятельным (банкротом) по решению Арбитражного суда Московской области. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Согласно тексту документа, заявление общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» о признании ООО «Московский жировой комбинат» несостоятельным (банкротом) было признано обоснованным. В силу решение ещё не вступило и может быть обжаловано.

Суд также постановил взыскать с должника расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб в пользу заявителя.

Как сообщало ИА REGNUM, иск о банкротстве предприятий агрохолдинга «Солнечные продукты» группа «Русагро» подала в суд 13 марта 2019 года.

«Московский жировой комбинат» работает на рынке с 1935 года и является флагманом российской масложировой отрасли. Его визитной карточкой выступает майонез «Московский Провансаль».

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