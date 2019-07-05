Севастополь, 5 июля 2019, 14:24 — REGNUM
Все проблемные дома Севастополя, которые возводились застройщиками с нарушениями, появились в украинские времена, сейчас в городе нет такого строительного саботажа. Об этом 5 июля журналистам сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.
По его мнению, властям региона потребуется ещё полтора года, чтобы окончательно навести порядок в этой сфере.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор сообщил, что около 200 севастопольских семей остаются в ситуации неопределённости из-за невыполнения обязательств со стороны застройщиков.
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