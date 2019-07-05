Севастополь, , 14:24 — REGNUM

Все проблемные дома Севастополя, которые возводились застройщиками с нарушениями, появились в украинские времена, сейчас в городе нет такого строительного саботажа. Об этом 5 июля журналистам сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«С каждым годом «сложных» домов становится всё меньше. В 2014 году их было около 70, сейчас — 28. Причём все они строились в период нахождения Севастополя в составе Украины. После перехода под юрисдикцию Российской Федерации такого строительного саботажа уже нет», — подчеркнул Овсянников.

По его мнению, властям региона потребуется ещё полтора года, чтобы окончательно навести порядок в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор сообщил, что около 200 севастопольских семей остаются в ситуации неопределённости из-за невыполнения обязательств со стороны застройщиков.

«Сложные ситуации теоретически могут касаться ещё порядка 200 семей, но официально, как в других субъектах РФ, в реестре обманутых дольщиков у нас никого нет», — отметил Овсянников.

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