Севастополь, , 14:15 — REGNUM

Около 200 севастопольских семей остаются в ситуации неопределённости из-за невыполнения обязательств со стороны застройщиков, но официально в реестре обманутых дольщиков они не указаны. Об этом 5 июля журналистам сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

«Сложные ситуации теоретически могут касаться ещё порядка 200 семей, но официально, как в других субъектах РФ, в реестре обманутых дольщиков у нас никого нет. Мы поднимаем ситуации, когда люди 5−7 лет живут в доме, который в эксплуатацию не введён. Они также в составе этих 200 семей», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали, что государство окажет поддержку пострадавшим от мошеннических действий застройщиков гражданам, если они обратятся с заявлением в правоохранительные органы.

«К сожалению, застройщики, которые предприняли в отношении граждан мошеннические действия, отказываются передавать нашим специалистам контакты пострадавших дольщиков», — констатировал ранее вице-премьер РК Евгений Кабанов, который ранее сам являлся одним из крупнейших застройщиков Крыма и Севастополя.

Подробнее: Крымские застройщики не дают властям контакты обманутых ими дольщиков