Москва, , 14:14 — REGNUM

Корпоративные программы пенсионного обеспечения, а соответственно переход к многокомпонентности пенсии, которые НАПФ планирует применить в России, — это западный сценарий, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

В США, например, пенсия складывается из той, что выплачивает государство, а также накопительной части. Накопительная, в свою очередь, состоит из той, что выплачивает компания-наниматель, в случае с госслужащими — из правительственных фондов, а также из сбережений самого пенсионера, которые могут аккумулироваться на его счету или инвестироваться в ценные бумаги и управляться фондами.

«В НАПФ фактически предлагают вариант накопления пенсий на западный манер. Возможно, он действительно, увеличит пенсию, но не до 56% от заработной платы. Эта сумма не достижима, потому что вряд ли удастся генерировать дополнительные средства», — считает эксперт.

По его мнению, большинство компаний не возьмут на себя дополнительные расходы на пенсию своим сотрудникам, без хорошей компенсации, например, в виде снижения налога или других преференций. Вариант вложения в более рисковые активы вообще рассматривать не стоит. Третьего не дано.

«В целом многокомпонентный подход лучше, чем полное обеспечение со стороны государства, однако масштабного внедрения такого подхода, вероятно, не произойдет.

Частных больших компаний в РФ, которые могли бы позволить себе вести корпоративные программы, мало, а малый и средний бизнес, во-первых, не потянет дополнительные расхода, во-вторых, многие из них не «живут» долго, что может стать проблемой для будущих пенсионеров», — высказал свое мнение Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, в обзоре Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) говорится, развитие корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) поможет увеличить пенсии граждан России до 56% от утраченного заработка.

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