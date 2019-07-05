Москва, , 14:12 — REGNUM

В Госдуме 8 июля пройдут масштабные парламентские слушания на тему развития цифровой экономики под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Участие в мероприятии примут депутаты члены правительства, а также представители экспертного сообщества. Среди участников будут представители компаний Яндекс, Mail.ru, а также вице-премьер Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и министр экономического развития Максим Орешкин.

«Законодательство в сфере цифровой экономики сегодня формируется с нуля и не имеет аналогов. Нам важно принять качественные решения в этой области. При этом необходимо обеспечить защиту персональных данных и равный доступ граждан к электронным услугам», — заявил журналистам Вячеслав Володин.

Он напомнил, что по итогам Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть вопросы законодательного обеспечения развития цифровых технологий.

«Мы ожидаем внесения правительством законопроектов в этой области. Для принятия качественных и эффективных законов нам необходимо обсудить их с экспертами в IT-сфере, участниками рынка, профессиональным сообществом, профильными министерствами», — отметил Володин.