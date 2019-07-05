Москва, , 14:09 — REGNUM

Центробанк РФ выявил новый вид мошенничества с банкоматами, который основан на несовершенстве сценариев обработки платежных переводов, об этом говорится в обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за 2018 год.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Способ мошенничества довольно прост. В банкомете выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя. В свою очередь терминал направляет два сообщения, одно — банку-получателю, другое — банку-отправителю.

После двух одобрений денежные средства переводятся — на карте получателя увеличивается сумма, на карте отправителя — удерживается. Вместе с тем процедура перевода денег в самом банкомате еще не завершена, поскольку устройство запрашивает подтверждение на списание комиссии у отправителя, который, в свою очередь, отказывает в этом.

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Затем сообщение о возврате отправляется обоим банкам, «заморозка» денежных средств снимается, но деньги получатель уже вывел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке прокомментировали новый способ мошенничества, который позволяет злоумышленникам похищать деньги клиентов кредитной организации посредством простых операций на терминале. В банке призвали своих клиентов быть бдительными.

Так, в целях безопасности гражданам рекомендовали внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц.

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