Дублин, , 16:39 — REGNUM

Ирландская дочерняя компания Wells Fargo & Co (WFC.N) была оштрафована на 5,9 миллиона евро за нарушения нормативной отчетности. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили в пресс-службе Центрального банка Ирландии в пятницу, 5 июля.

«Серьезные сбои в работе Wells Fargo вызывают озабоченность у Центрального банка и указывают на то, что не соблюдались принципы культуры комплаенса в нормативных документах, регулирующих отчетность», — говорится в заявлении директора по обеспечению соблюдения в Центральном банке Шоны Каннингем.

Отмечается, что международная холдинговая компания Wells Fargo допустила ряд нарушений с 2014 по 2019 год, в том числе не смогла предоставить точный отчет о своем финансовом положении.