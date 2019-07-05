Москва, , 14:01 — REGNUM

Рост цен на топливо в России пока особенно не сказывается на автовладельцах — большинство опрошенных (94%) в случае нового роста цен не изменят своей модели пользования автомобилем, либо поменяют ее лишь частично, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ЦИПРЭ при РЭУ им Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

«Необходимо отметить, что в настоящее время рынок показывает свою стабильность и динамику изменения цен ровно в тех же условиях, что были применимы в период действия соглашения — динамика роста цен на топливо не превышает темпов инфляции.

В этой ситуации применение дополнительных мер не представляется целесообразным», — считает эксперт.

Однако не следует снимать со счетов тот факт, что в случае возникновения дестабилизации на рынке, со стороны правительства РФ могут быть применены все меры его регулирования, вплоть до озвученной ранее возможности увеличения экспортных пошлин.

«Говоря о ситуации на розничном рынке топлива, рост цен на бензин за первое полугодие 2019 года составил 2,3%, а на дизельное топливо — 0,5%, что значительно ниже уровня инфляции с учетом проводимой политики регулирования рынка государством.

Можно прогнозировать динамику изменения цен на нем в пределах ранее озвученного ограничения — темпа инфляции текущего года», — полагает Чередниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, подавляющее большинство автовладельцев в России (93%) не исключают дальнейшего повышения цен на бензин. Противоположного мнения придерживаются лишь 7%.

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