Воронеж, , 13:23 — REGNUM

Ремонтные работы на Северном мосту в Воронеже будут завершены 17 августа, что фактически на две недели раньше заявленного срока. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

На данный момент рабочие уже установили семь деформационных швов, ведётся монтаж ещё трёх швов, а на оставшихся четырёх завершается разборка железобетонных плит.

«Работы ведутся круглосуточно, ежедневно разными видами работ занимаются по 25−30 человек. Большая часть действий ведётся вручную, поскольку по-другому многие работы — демонтаж шва, устройство опалубки, армкаркаса, бетонного прилива — выполнить невозможно. На правой стороне на текущий момент выполнена уже большая часть работ», — сообщил прораб подрядной организации Николай Лихотин.

Как уточнил главный инженер муниципального казённого учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадим Рахманин. По поручению губернатора достигнута договоренность с предприятием, изготавливающим деформационные швы, по ускорению поставки необходимых конструкций.

«Благодаря этому мы и рассчитываем закончить работы на обеих сторонах моста не 30 августа, как планировалось изначально, а 17-го», — подчеркнул Рахманин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня на Северном мосту — одном из трех мостов, соединяющих правобережную и левобережную части города — проводятся ремонтные работы: замена деформационные швы и укладка асфальтобетонного покрытия на пешеходной части моста. В целях выполнения работ часть Северного моста перекрыта, что доставляет немало неудобств воронежцам. 1 июля губернатор Александр Гусев поручил сократить сроки ремонта как минимум на треть.

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