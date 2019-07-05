Воронеж, 5 июля 2019, 13:23 — REGNUM
Ремонтные работы на Северном мосту в Воронеже будут завершены 17 августа, что фактически на две недели раньше заявленного срока. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.
На данный момент рабочие уже установили семь деформационных швов, ведётся монтаж ещё трёх швов, а на оставшихся четырёх завершается разборка железобетонных плит.
Как уточнил главный инженер муниципального казённого учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадим Рахманин. По поручению губернатора достигнута договоренность с предприятием, изготавливающим деформационные швы, по ускорению поставки необходимых конструкций.
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня на Северном мосту — одном из трех мостов, соединяющих правобережную и левобережную части города — проводятся ремонтные работы: замена деформационные швы и укладка асфальтобетонного покрытия на пешеходной части моста. В целях выполнения работ часть Северного моста перекрыта, что доставляет немало неудобств воронежцам. 1 июля губернатор Александр Гусев поручил сократить сроки ремонта как минимум на треть.
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