Осака, Япония, , 12:59 — REGNUM

В одном из городов Японии прошли корейско-японские консультации по вопросам экспорта морепродуктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по морским делам и рыболовству.

По их словам, в мероприятии приняли участие представители 35 компаний-импортеров и представители 12 южнокорейских компаний.

По итогам консультаций, которые прошли в Осаке 4 июля, представители четырех южнокорейских компаний подписали экспортные контракты на общую сумму 1,20 млн.

«В последнее время мы делаем все возможное, чтобы увеличить объем экспорта рыбной продукции. Мы организовали данную встречу, чтобы предоставить нашим компаниям возможность наладить торговые отношение с японскими компаниями», — сообщили представители министерства.