Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM

Екатеринбург из-за роста популярности интернет-магазинов может понести финансовые потери. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский во время своего отчёта перед депутатами городской думы об итогах работы за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра, уже сейчас более половины всех продаж в торговле связано с интернет-магазинами.

«Торговые центры платят налоги здесь. А интернет-магазины уже не всегда здесь. Для нас это потеря выручки, потеря совокупных налогов», — признал Высокинский.

Мэрии и гордуме требуется решать, как действовать в меняющейся ситуации, добавил мэр.

Напомним, за 2018 год оптовая и розничная торговля составляла наибольшую долю (43,8%) в совокупном обороте крупных и средних организаций города. Промышленное производство занимает лишь 34,1%.

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